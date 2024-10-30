«С трудом передвигается»: дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной раскрыла правду о здоровье матери

Младшая дочь 86-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о здоровье матери. Она опровергла слухи об ухудшении состояния, но в то же время сообщила – народная артистка РСФСР с трудом передвигается.

Комментарий родственницы приводит Пятый канал.

«Ухудшений особых нет… С трудом, но передвигается», - поделилась Ольга.

Также она отреагировала на слухи о том, что Федосеева-Шукшина упала с лестницы, потеряв сознание. По словам Ольги, они живут не в двухуровневой квартире.

«Какие обмороки? О чем вы говорите?! Да еще и лестницу приписали. Какая лестница?» - поделилась она и отметила, что появилось много «чуши всякой».

В середине октября актриса возмущалась «идиотским новостям» про себя. Она просила дать «спокойно пожить» и не хоронить раньше времени.