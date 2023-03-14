«Жена просто молчит»: Джигурда уже почти не скрывает роман с Волочковой

Анастасию Волочкову и Никиту Джигурду связывает давняя и крепкая дружба. Эпатажные артисты часто появляются вместе, создают общие проекты и попадают в довольно провокационные ситуации, которые многие поклонники двояко трактуют. Не раз женатый актер был замечен в весьма неприличных позах вместе с балериной, хотя сами они не видят ничего криминального в своем поведении. Однако в последнее время пользователи Сети стали подозревать, что фиктивные отношения стали перерастать в настоящие.

Слухи о том, что Джигурда на самом деле закрутил роман с давней подругой появились после его недавней публикации, в которой он поблагодарил супругу за прощение. Поклонники артиста тут же сопоставили все факты и пришли к выводу, что извиняться перед Анисией он может за неверность и чувства к Волочковой.

«Я знаю, что ни одна женщина в мире не выдержала бы со мной то, что смогла моя великая богиня Анис», - написал Никита в блоге.

Примечательно, что после поста с женой, Джигурда сразу выставил видеоролик со своей второй богиней – Анастасией. Поклонники закидали артиста вопросами, как к его отношениям со скандальной балериной относится Анисия, но он предпочел ничего не отвечать.

«Я думаю, они любовники, а жена просто молчит. Иначе зачем он у себя поместил пост с женой и написал, что она все прощает», - считает один из пользователей.

Отметим, что Джигурда довольно трепетно относится к своей подруге и отмечает, что многие не видят ее настоящую за образом. Так, он раскрыл, что на самом деле Волочкова хоть и волевая, но она постоянно ходит в церковь и молится, чтобы Бог послал ей силы справляться дальше со всеми проблемами в жизни.