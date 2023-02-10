Молится и рыдает у икон: Джигурда раскрыл секрет получившей серьезную травму Волочковой

Уже много лет Анастасию Волочкову воспринимают как скандальную балерину. Саму артистку этот образ не оскорбляет, и она легко относится к критике в свой адрес. Редко, когда какой-то хейтер умудряется задеть ее за живое, и на публике она всегда остается весела. Однако, как утверждает ее близкий друг Никита Джигурда, это лишь маска, за которой прячется совсем другой человек.

В последнее время здоровье Волочковой постоянно подвергается испытаниям. Только оправившись после травмы бедра, она вновь сильно ударилась ногой во время репетиции. Рана была настолько сильной, что из нее пошла кровь. Но Анастасия все выдержала – и прогон, и спектакль. А после даже вышла на связь с фанатами и сообщила, что она в порядке.

Танцовщица не привыкла жаловаться и показывать общественности свои проблемы. Вместо того, чтобы кричать о своей боли в Сети, Волочкова каждый день посещает домашнюю церковь и просит Бога дать ей сил. Об этом откровенно рассказал Джигурда. По его словам, балерина не замаливает грехи, так как она сильный и светлый человек, которому не в чем каяться.

«С утра к станку, а вечером, каждый день, в домашнюю церквушку и разговаривает и с Богородицей, и с Христом, и с Богом Отцом... И это не грешить и каяться, это разговор с просьбой дать сил, наполнить светом. Откуда у хрупкой девчонки, которую ломали олигархи, которую пытались опорочить... Как она выдержала?!» - высказался артист.

Напомним, что Никита Джигурда с Анастасией Волочковой недавно закончили совместный патриотический трек. А в клипе на песню даже появляются архивные кадры с молодой Анастасией из балета «Русская» на Красной площади.

Ранее Анастасия Волочкова подробно рассказала о своей травме бедра и невыносимой боли.