Супруга продюсера Досталя пожаловалась в полицию из-за крема плохого качества от «жены Михалкова»

Жена продюсера Владимира Досталя Мариам обратилась в полицию, заявив, что якобы супруга режиссера Никиты Михалкова продала ей крем плохого качества.

Об этом узнал сайт mk.ru.

Мариам Досталь пожаловалась в полицию несколько дней назад. Она сообщила, что приобрела крем у Татьяны Михалковой. Покупка обошлась со скидкой в 70%. Крем доставлял курьер – Мариам обнаружила, что средство низкого качества.

Издание полагает, что речь могла идти о такой же афере, жертвами которой становились известные люди, включая спортсменку Ляйсан Утяшеву. Заказ могли подменить и доставить второсортную косметику.

В 2023 году сообщалось, что режиссер Никита Михалков отсудил у Досталя 300 тыс. евро.