Никита Михалков отсудил у Владимира Досталя 300 тысяч евро за невозвращенный долг в 25 миллионов

Режиссер Никита Михалков отсудил у продюсера Владимира Досталя и его супруги 300 тысяч евро. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

По данным источника, звездная чета заняла у мэтра в общей сложности около 25-ти миллионов рублей еще в 2019 году. Деньги были выданы под расписку, в которой оговаривалось, что долг должен быть погашен в течение 12-ти месяцев, но за все это время условия сделки Досталь с женой так и не выполнили.

Отмечается также, что изначально сумма была 16 миллионов рублей, однако в последствии жена продюсера взяла у Михалкова еще 8,6 миллионов рублей. Из-за того, что супруги не выплатили ни копейки, Никита Сергеевич решил пойти в суд, который вынес решение в его пользу. Теперь Досталь должен режиссеру 300 тысяч евро, что приравнивается примерно к 22 миллионам рублей.

Напомним, что несколько недель назад Никиту Михалкова выписали из больницы, в которой он находился долго время в тяжелом состоянии. Сейчас он уже практически восстановился, однако его внешний вид сильно огорчает поклонников. На недавнем спектакле режиссер появился совсем неузнаваемым. Он сильно исхудал и осунулся. А Ольга зарубина предостерегла – его может ждать новая волна болезни за ранний выход на работу.