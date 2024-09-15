«Жена Преснякова, ничего не может без него»: Наталья Подольская ответила на упреки хейтеров

Наталья Подольская ответила на упреки в том, что она добилась успеха благодаря мужу. Об этом сообщает OK!

Певица Наталья Подольская рассказала, что самый частый упрек в ее сторону от критиков заключается в том, что она не смогла бы ничего добиться без мужа Владимира Преснякова. По словам знаменитости, она завоевала любовь слушателей еще до брака с бывшем мужем Кристины Орбакайте.

«За что меня хейтят всю жизнь, что меня давно умиляет, что „жена Преснякова, ничего не может без него“. Люди забывают, что изначально была „Фабрика звезд“, откуда я появилась, потом было „Евровидение“, а только потом я стала девушкой Преснякова и его женой», — объяснила она.

Решение заняться вокалом, по словам Подольской, она приняла еще ребенком.

«Петь я стала не вместе с Володей и не из-за Володи. Пою я с 9 лет, занимаюсь этим профессионально», — добавила она.

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков в браке уже 14 лет, они воспитывают двоих сыновей.

Ранее мы писали о том, что продюсер Дворцов назвал пару Подольской и Преснякова «замечательным тандемом».