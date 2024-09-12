«Зависит от Преснякова»: продюсер высказался о карьере Натальи Подольской

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов высказался о творческом союзе Натальи Подольской и Владимира Преснякова. Его слова приводит сайт «Страсти».

Известно, что Подольская замужем за Пресняковым с 2010 года. Вместе супруги не только воспитывают двоих детей, но и активно выступают на концертах и частных мероприятиях. По мнению медиаменеджера, подобный тандем можно назвать крайне успешным.

«Наташа Подольская и Володя Пресняков — это замечательный творческий тандем, замечательная прекрасная семейная пара, идиллия, которая создает гармонию, процветание, славу, успех на сцене. Я могу сказать, что у них могут быть сольные выступления. Наташа, как и Володя, выступает сольно, здесь уже просто зависит, скорее всего, от организаторов и заказчиков непосредственно — насколько они хотят видеть либо семейный творческий тандем, либо их по отдельности», — заявил Дворцов.

При этом шоумен поддержал популярное в Сети мнение о том, что Подольская в творческом плане зависит от своего супруга.

«У Володи Преснякова гонорары от 2,5 до 3,5 млн рублей. У Наташи чуть поменьше. То есть тут, соответственно, уже все зависит от организаторов. Зависит ли Подольская от Преснякова? Ну, наверное, по большей части, да, потому что все-таки главарь и голова их творческого тандема — это Володя. Однако, если Пресняков будет где-то отсутствовать, это не беда. Их всегда рады видеть и вдвоем, и по отдельности», — отметил продюсер.

Ранее мы писали, что Владимир Пресняков и Наталья Подольская вышли на сцену с трехлетним сыном.