Жена пожаловалась мужу на любовника и подговорила жестоко убить его

В Индии, в Бангалоре, женщина призналась мужу в измене и уговорила его помочь ей расправиться с любовником. По ее словам, возлюбленный заставлял ее заниматься проституцией ради денег.

Инцидент произошел 2 января. 29-летнюю Рину, ее мужа Ганеша и их приятеля Биджоя Кумара задержали по обвинению в убийстве 32-летнего Нибашиша Пола. Он являлся любовником женщины. Его тело было обнаружено около шоссе на окраине города.

В ходе расследования удалось установить, что Рина с Нибашишем долгое время состояли в романтических отношениях. Индианка решилась на измену из-за того, что ее супруг постоянно пил и страдал от алкоголизма. Ганеш не ночевал дома, и однажды, когда он вновь отсутствовал, его жена перебралась в дом любовника. При этом отмечается, что у Рины с Ганешем было четверо детей, но личное счастье для женщины оказалось важнее.

Однако совместная жизнь с Нибашишем тоже не сложилась. Вскоре мужчина стал бить возлюбленную, требовал с нее денег и заставлял заниматься проституцией. Тогда Рина решила пожаловаться на любовника супругу, и они вместе спланировали его убийство.

2 января Ганеш приехал в их дом, отравил еду Пола, а после задушил его. Но справиться с телом супруги сами не смогли, поэтому обратились за помощью к приятелю. Они пригласили его, сославшись на то, что одному из их детей стало плохо. А когда мужчина приехал, они показали ему труп и сознались в убийстве. Сначала Кумара не хотел им помогать, но в итоге тоже стал соучастником преступления.

Мужчины вместе погрузили тело на мотоцикл и выбросили его на оживленной трассе. После этого Ганеш с Риной перебрались в другой город. Но труп обнаружили уже на второй день, а с помощью камер видеонаблюдения быстро удалось установить личности подозреваемых. Вскоре супругов и их приятеля арестовали и предъявили обвинения в убийстве.

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