Жена пострадавшего в пожаре Александра Басова сообщила об ухудшении его здоровья. Об этом пишет aif.ru.

О пожаре в доме режиссера и сценариста Александра Басова стало известно на новогодних каникулах. С открытым огнем мужчина справился своими силами, однако во время тушения пожара он отравился угарным газом. В результате Басова госпитализировали в больницу.

Несколько недель режиссер находится под наблюдением врачей в Егорьевском ковид-центре. Супруга Басова рассказала, что в последние дни режиссеру стало хуже.

«Пошло ухудшение, он не может говорить, ходить, температура не спадает, плохая сатурация легких, высокое давление», — написала она в соцсетях.

Сейчас родные Александра Басова ищут больницу в Москве, куда его хотят перевести. Однако из-за нестабильного состояния делать этого врачи не рекомендуют.

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