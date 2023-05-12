«Жена понимает»: Александр Панайотов впервые рассказал о своей болезни

Певец Александр Панайотов редко рассказывает о себе, больше затрагивая тему творчества. Он стильно выглядит, заряжает поклонников отличным настроением и демонстрирует идеальную улыбку. Как оказалось, артист страдает из-за болезни, которая встречается у многих его звездных коллег.

В интервью изданию mk.ru Александр признался, что является шопоголиком. Он скупает одежду, которая уже не помещается дома. Недавно артист вернулся из Стамбула, где не смог удержаться от похода по магазинам.

«Ехал я туда с пустым чемоданом, вернулся с перевесом. Килограммов 30 было примерно. Кроме того, купил ароматизированные свечи, я их очень люблю и дома постоянно зажигаю», – поделился звезда.

Панайотов старается разумно распределять финансы, но на понравившуюся вещь не жалеет денег.

«Я безрассудно купил пуховик перед летом. Я понял, что он мне просто необходим. (Вопрос о цене) Не могу сказать — меня жена убьет», – ответил артист.

Журналисты поинтересовались, что супруга знаменитости думает о его болезни.

«Жена понимает, что я шопоголик, это действительно моя болезнь, и она меня таким принимает. Слава Богу, она сама не такая», – признался Александр.

По словам певца, у избранницы намного меньше вещей, чем у него. Из-за такого огромного гардероба Панайотову пришлось купить три подсобных помещения, чтобы уместить туда все, что он не носит. В шоу-бизнесе есть много таких же шопоголиков, а на первом месте в списках – Филипп Киркоров.

«С ним никто не может соревноваться. Но я на полпути», – высказался Александр.

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