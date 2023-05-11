Пластический хирург рассказала, какая деталь выдает операции на лице Филиппа Киркорова
Брови вверх: пластический хирург Любченко рассказала, на что пошел Киркоров ради омоложения.
Фото: Starface.ru
В последнее время все внимание публики приковано к 56-летнему Филиппу Киркорову. Он сделал пластику тела, сменил имидж и прическу, стал носить голубые линзы. Поклонники отмечают, что поп-король помолодел и подозревают, что хирург занялся, в том числе лицом знаменитости. «Страсти» побывали на мероприятии, где сфотографировали лицо артиста. Мы обратили внимание на бровь Филиппа Бедросовича, которая была неестественно направлена вверх.
Специалист клиники пластической хирургии «Шарм Голд» Анастасия Любченко в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказала, что происходит с лицом звезды.
По мнению эксперта, народный артист мог сделать операцию под названием эндоскопический лобно-височный лифтинг. Показанием к ней является опущение тканей, морщины в области верхней трети лица, а также опущение положения бровей, в особенности хвостов бровей – что является показателем возрастных изменений.
«Данная операция подразумевает от 4 до 5 разрезов в области волосистой части головы размерами от 1 до 3 см. Через данные разрезы происходит отслойка тканей в височной и лобной области с помощью специальной эндоскопической аппаратуры, позволяющей в режиме реального времени визуализировать слой, в котором происходит работа хирурга, с целью профилактики повреждения важных сосудисто-нервных пучков. После отслойки тканей области висков и лба происходит их перемещение и фиксация в более вертикальном положении. Фиксация возможна с помощью специальных нитей и винтов, или же с помощью специальных устройств эндотинов».
Анастасия Любченко
Пластический хирург
По словам Анастасии, данная операция позволяет приподнять и изменить положение бровей, избавиться от морщин в области лба и переносицы, а также сделать взгляд более открытым. Но пациенту необходимо поддерживать результат с помощью курса ботулинотерапии дважды в год. Тогда о морщинах в области лба и переносицы можно забыть.
Пластический хирург сравнила фотографии Киркорова в разные годы и заметила, что его положение бровей с возрастом изменилось. Специалист считает, что поп-король мог также сделать нижнюю блефаропластику.
«Она позволяет избавиться от лишней кожи и так называемых «мешков», а иными словами грыж в области нижних век. Возможно, были также чик-лифтинг или подтяжка средней зоны лица, которая позволяет переместить и фиксировать ткани средней зоны лица также в более вертикальном положении. Не исключена круговая подтяжка лица и шеи, так как певец на данный момент может похвастаться четким овалом лица».
Анастасия Любченко
Пластический хирург
Эксперт напоминает, что после любого хирургического вмешательства требуется поддерживать результат с помощью косметологических процедур. Необходимо постоянное питание и работа с качеством кожи препаратами мезотерапии, биоревитализации, коллагенотерапия, ботулинотерапия, а также ультразвуковые методики подтяжки лица.