Пластический хирург рассказала, какая деталь выдает операции на лице Филиппа Киркорова

По словам Анастасии, данная операция позволяет приподнять и изменить положение бровей, избавиться от морщин в области лба и переносицы, а также сделать взгляд более открытым. Но пациенту необходимо поддерживать результат с помощью курса ботулинотерапии дважды в год. Тогда о морщинах в области лба и переносицы можно забыть.

Пластический хирург сравнила фотографии Киркорова в разные годы и заметила, что его положение бровей с возрастом изменилось. Специалист считает, что поп-король мог также сделать нижнюю блефаропластику.