«Жена подвергается массе опасностей»: Богомолов рассказал, есть ли у Собчак «крыша»

Режиссер и супруг журналистки Ксении Собчак Константин Богомолов в интервью ответил на вопрос, есть ли над его женой «зонтик, готовый всегда защитить». Он объяснил, что жена - «раздражающий многих фактор» и «яркий, свободный человек».

«Моя жена подвергается массе опасностей, проходя через многие и многие трудности... Она не мыслит себя вне личностной свободы, оттого и ведет себя так. А не из-за «мифологической» крыши», - заявил режиссер.

Он назвал «отвратительными» высказывания о том, что «ей все прощают». Богомолов неоднократно наблюдал несправедливые вещи в адрес жены.

«Из-за того, что она Ксения Собчак, ей зачастую достается куда больше тумаков», - заявил он в интервью ТАСС.

Также режиссер коротко прокомментировал бегство жены из России осенью 2022 года. Он заявил, что это было «в силу определенных обстоятельств».

При этом Богомолов и не думал составлять ей компанию. Других подробностей он не раскрыл, заявив, что «не хочет никому навредить своими словами».

За три года в браке у Собчак и Богомолова, по его же признанию, «периодически случались какие-то резкости». Режиссер позволяет говорить в ее адрес «не только комплименты», но и супруга порой «весьма жестко» высказывается о его спектаклях». Богомолова это «раздражает», но и Собчак иногда «задевают» слова мужа.

Ранее сообщалось, что Богомолов преподнес Собчак подарок на 8 Марта с опозданием. Супруг купил кольцо по цене однокомнатной квартиры.