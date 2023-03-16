Собчак получила запоздалый подарок от Богомолова за 3,9 млн рублей

Режиссер Константин Богомолов спустя неделю после Международного женского дня вручил супруге Ксении Собчак подарок. Журналистка давно положила глаз на данное ювелирное украшение, стоимость которого составляет 3 млн 870 тыс. рублей.

Собчак рассказала, что супруг «ненавидит 8 Марта». С опозданием он все же преподнес жене кольцо от любимого бренда, о котором она так мечтала.

Журналистка призналась, что Богомолову не пришлось думать над подарком – украшение было в ее вишлисте.

«Как же я люблю зеленые камни!» - заявила Собчак, показывая распаковку подарка.

Как пишет РБК Life, в украшении использованы изумруды огранки «кушон», добытые в Замбии и Колумбии, а также бриллианты.

Для Богомолова, вероятнее всего, такая покупка стала значительной тратой, тем более что цена украшения практически равна стоимости однокомнатной квартиры. В 2021 году доходы Богомолова составляли 14,4 млн рублей. Если в 2022 году ничего не изменилось, то режиссер мог отдать за кольцо четверть дохода.

Ранее сообщалось о новой волне слухов про расставание Богомолова и Собчак.