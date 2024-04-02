Жена певца Стаса Михайлова Инна поздравила с 25-летием дочь от футболиста

В соцсетях жены певца Стаса Михайлова Инны появилось поздравление в адрес дочери от футболиста Андрея Канчельскиса Евы. 2 апреля девушка празднует 25-летие.

Инна Михайлова пожелала дочери здоровья, счастья, любви и написала: «Ты — часть меня. Ты лучше меня. Молю Бога, чтобы оберегал тебя от зла и ненастий».

Напомним, с 1991 по 2006 годы Инна была замужем за литовским футболистом. У пары сначала родился сын, потом появилась дочь.

Будучи на стадии развода, Инна познакомилась с певцом Стасом Михайловым. Уже через год они сыграли свадьбу. В браке родились двое дочерей. Также у артиста есть сын и дочь от экс-возлюбленной.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева грубо ответила Михайлову после его слов, что уехавшие артисты приползут обратно на коленях. Артистка заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться», а встать на колени ей не позволяет возраст. Певец не стал как-либо комментировать поведение Примадонны, а только пожелал здоровья.