Жена Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась нарядами за полмиллиона рублей. Об этом сообщает StarHit.

Татьяна Брухунова отправилась в отпуск в ЮАР. Супруга Евгения Петросяна рассказала подписчикам, что на Африканский континент взяла с собой только отечественные бренды. Однако журналисты выяснили, что это не так. На деле у Брухуновой на фотографиях обнаружили аксессуары иностранных производителей.

Так, на одном из фото Брухунова держит в руках розовую сумочку Miu Miu, которая стоит около 250 тысяч рублей. На другом снимке она хвастается сумкой Yves Saint Laurent, стоимостью 200 тысяч рублей. Свой образ Брухунова дополнила очками от Dior за 60 тысяч рублей и балетками от бренда Maison Margiela за 92 тысячи рублей.

Российские бренды на Брухуновой действительно есть, но стоят они гораздо дешевле — джинсовый сарафан обошелся ей в 25 тысяч, а кимоно — в 40 тысяч.

Ранее мы писали о том, что молодая жена Петросяна объяснила, почему отдыхает в Африке без детей.