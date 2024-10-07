«Лететь со мной?»: молодая жена Петросяна объяснила, почему отдыхает в Африке без детей

Жена 79-летнего юмориста Евгения Петросяна в компании подруг отправилась в Африку. 35-летняя Татьяна Брухунова пояснила, что ее дети еще не готовы к таким масштабным путешествиям, поэтому она решила оставить их дома.

Напомним, пара воспитывает 4-летнего сына Вагана и дочь Матильду, которой нет еще и года.

«Матильде 11 месяцев, и какой резон лететь ребенку 19 часов?! Тоже самое и Вагану. Рушить режим? Смена часового пояса. Для чего?! У меня нет амбиции просто таскать за собой детей. Они малы для таких путешествий», — заявила Брухунова в своем блоге в ответ на вопросы подписчиков о детях.

Жена юмориста также сообщила, что посетила мыс Доброй Надежды, африканские винодельни и живописный район Бо-Каап, а также увидела пингвинов и морских котиков.

«Этой стране не нужны фильтры! Она прекрасна и разнообразна настолько, что представить, не побывав здесь, совершенно невозможно!» — заверила Татьяна.

Ранее Брухунова призналась, что находится в ЮАР, а именно в Кейптауне. По словам жены Петросяна, она моментально прошла границу с российским паспортом. Путешествие продлится 9 дней.