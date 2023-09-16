Жена Петросяна рассказала о важном дне супруга

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян уже четыре года состоят в счастливом браке. За это время у них родился сын Ваган. Сегодня звездна семья отмечает важное событие — день рождения главы семейства.

Татьяна решила трогательно обратиться к Петросяну в честь его 78-летия. В своем личном блоге она разместила семейное фото, где присутствует она с мужем и с сыном.

В подписи к фотографии супруга Петросяна написала: «У нашего волшебника сегодня день рождения!». Это это сопровождалось смайликами в виде сердечка.

Поклонники супругов сразу же присоединились к поздравлениям, оставив множество добрых комментариев под постом, пишет Вокруг ТВ.

Напомним, что роман Татьяны с Евгением начался задолго до официального развода юмориста. Женщина долгое время работала помощницей, а в семье Петросяна был разлад, он не жил с Еленой Степаненко.

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