НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 13 октября 2024, 12:11
1 мин.

Жена Петросяна поставила точку в слухах о суррогатном материнстве, показав фото

Татьяна Брухунова опубликовала фото во время беременности дочерью.
Жена Петросяна поставила точку в слухах о суррогатном материнстве, показав фото

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Татьяна Брухунова опубликовала фото во время беременности дочерью. Об этом стало известно из соцсетей.

Во время второй беременности Татьяны Брухуновой в Сети ходили слухи о том, что супруга Евгения Петросяна рожала дочь не сама. Якобы, она прибегала к помощи суррогатной матери. Пользователи отмечали, что Брухунова ни разу не опубликовала снимки, на которых было бы видно, что она находится в положении.

Лишь спустя год супруга юмориста выложила фото, на котором видно, что она беременна.

«Год назад в нашу жизнь пришла Матильда! И как только я взглянула на тебя — я поразилась, как же я люблю тебя, хоть и видела впервые», — подписала кадры она.

Жена Петросяна поставила точку в слухах о суррогатном материнстве, показав фото

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова воспитывают двух детей — сына Вагана и дочь Матильду.

Ранее мы писали о том, что жена Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась нарядами за полмиллиона рублей.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Татьяна Брухунова
беременность