Жена Петросяна поставила точку в слухах о суррогатном материнстве, показав фото

Татьяна Брухунова опубликовала фото во время беременности дочерью. Об этом стало известно из соцсетей.

Во время второй беременности Татьяны Брухуновой в Сети ходили слухи о том, что супруга Евгения Петросяна рожала дочь не сама. Якобы, она прибегала к помощи суррогатной матери. Пользователи отмечали, что Брухунова ни разу не опубликовала снимки, на которых было бы видно, что она находится в положении.

Лишь спустя год супруга юмориста выложила фото, на котором видно, что она беременна.

«Год назад в нашу жизнь пришла Матильда! И как только я взглянула на тебя — я поразилась, как же я люблю тебя, хоть и видела впервые», — подписала кадры она.