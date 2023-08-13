Жена Петросяна опубликовала пикантное фото

77-летний юморист Евгений Петросян со своей молодой женой и трехлетним сыном Ваганом устроил отдых в Сочи. Супруги забронировали виллу с бассейном на целый месяц.

Татьяна Брухунова впечатлена местным климатом и домом, поэтому регулярно делится радостью с подписчиками. Недавно она показала себя около бассейна, пишет kp.ru.

Для нового фото жена Петросяна оголила ножки, сидя у бортика бассейна. Подняв подол платья и открыв пышные ягодицы, Брухунова, вероятно, желала сделать пикантное фото.

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