14:28, 13 августа 2023
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Жена Петросяна опубликовала пикантное фото
Молодая жена 77-летнего Петросяна показала обнаженные ножки.
77-летний юморист Евгений Петросян со своей молодой женой и трехлетним сыном Ваганом устроил отдых в Сочи. Супруги забронировали виллу с бассейном на целый месяц.
Татьяна Брухунова впечатлена местным климатом и домом, поэтому регулярно делится радостью с подписчиками. Недавно она показала себя около бассейна, пишет kp.ru.
Для нового фото жена Петросяна оголила ножки, сидя у бортика бассейна. Подняв подол платья и открыв пышные ягодицы, Брухунова, вероятно, желала сделать пикантное фото.
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