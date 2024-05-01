Зепюр Брутян призналась, что после рождения сына ее отношения с Прилучным сильно изменились

Павел Прилучный и его молодая жена Зепюр Брутян признались, что после рождения сына их жизнь сильно изменилась. Об этом артисты рассказали в интервью «Антенне-Телесемь».

Год назад Зепюр Брутян подарила звезде «Мажора» сына Микаэля. Павел Прилучный счастлив быть отцом. Актер утверждает, что малыш стал для него целой Вселенной.

«Микаэль растет, и мне очень нравится наблюдать, как он меняется день ото дня, как начинает познавать окружающий мир, выстраивать отношения», – передает Прилучный.

По словам Брутян, с появлением Микаэля их брак стал намного крепче, к тому же сами они изменились и стали более ответственно принимать любые решения. Актриса отмечает, что открыла в муже много новых качеств. Так, например, она поняла, насколько Павел хороший отец и как сильно он умеет любить.

«И, конечно же, все эти 12 месяцев я вместе с Пашей задавалась вопросом: как мы жили до этого без Микаэля? Потому что с ним у нас жизнь поменялась на все сто процентов в лучшую сторону», – добавила Зепюр Брутян.

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