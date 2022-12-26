Жена Павла Мамаева лишилась половины носа из-за неудачной пластической операции

Надежда Санько еще несколько лет назад пристрастилась к пластическим операциям, и благодаря им из темноволосой девушки с тонкими бровями и крючковатым носом она превратилась в весьма утонченную и привлекательную леди. Однако одна ошибка хирурга чуть не стоила ей всех проделанных усилий.

Лечь под нож хирурга супруга футболиста решилась еще более 13-ти лет назад. Дело в том, что ей абсолютно не нравится кончик ее носа, хотя сейчас она понимает, что сильно себя накручивала. Надежда называет это своей «шизофренией», которая преследовала ее долгие годы. Поэтому в один момент Санько захотела это исправить, но все пошло не по плану. «На операции мне надрезали мышцу над губой, и расстояние между носом и губой увеличилось. Плюс хирург обрезал кончик, чего вообще не должен был делать», - сообщила жена Мамаева.

В надежде исправить ошибку, допущенную хирургом, Санько перепробовала много разных методов. Она вкалывала ботокс и пыталась вернуть губу на место при помощи нитей, но в итоге пришлось делать булхорн. «Подрезали кожу и обратно поставили губу. Шрам меня никак не смущает. Лучше буду ходить с ним, чем с губой, которая находится там, где не должна», - поделилась Надежда.

На данный момент внешность Санько устраивает, и она не планирует ничего менять. Но ее сильно пугает неизбежное старение. Надежда рассказала, что колит ботокс, чтобы избавиться от морщин, но это дает не долгосрочный эффект.

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