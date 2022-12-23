«Вечная молодость и красота»: Филипп Киркоров лег под нож пластического хирурга

Многие поклонники Филиппа Киркорова заметили, что на последних светских выходах артиста просто не узнать – похорошел, посвежел и даже похудел. Оказалось, что это заслуга не правильного питания и тренировок, а грамотного пластического хирурга. Филипп сам в этом признался на недавней вечеринке.

«Самое яркое, что произошло за последнее время, - моя неземная красота. У каждого свой диетолог, психолог, а у меня свой пластический хирург. Он всегда со мной, он мой Бог, он моя молодость и вечная красота», - сообщил артист.

Правда, Киркоров не уточнил, что именно изменил в себе. Но, к слову, в Сети уже долгое время обсуждают то, что певец пересадил себе волосы, изменил форму подбородка и подкачал скулы. Однако Филипп никак эти слухи не подтверждал, но и не отрицал.

Артист не скрывает, что не против косметических процедур, тем более, когда они помогают сохранить молодость подольше. Филипп регулярно делает «уколы красоты» и считает, что в этом нет ничего плохого. По словам Киркорова, если существуют методы борьбы с возрастом, то почему бы ими не воспользоваться. К тому же лицу с экрана нужно всегда выглядеть свежо и молодо, чтобы подольше радовать своим внешним видом зрителей.

Ранее Филипп Киркоров вновь стал главным ньюсмейкером. Артист захотел обмануть налоговую службу на несколько миллионов, поделив на документах свой роскошный пентхаус на два маленьких.