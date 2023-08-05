«Это его распоряжение»: стало известно о последней воле Александра Колкера

Заслуженный деятель искусств РСФСР, российский композитор Александр Колкер ушел из жизни 1 августа. Несмотря на то, что прошло уже несколько дней, близкие так и не могут определить лучшее место для похорон.

Председатель Союза композиторов Санкт-Петербурга Антон Танонов в беседе с журналистами Пятого канала назвал последнюю волю знаменитости. Оказалось, что гражданскую панихиду проводить не будут.

«Он хотел, чтобы было абсолютно в спокойной такой и непубличной обстановке, чтобы прошли похороны. Это его распоряжение», — пояснил Танонов.

Напомним, что Александр Колкер сотрудничал с многими звездами российской эстрады — Иосифом Кобзоном, Михаилом Боярским, Эдуардом Хилем и остальными. Он написал такие популярные песни, как «Стоят девчонки», «Ночной трамвай», «Карелия».

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