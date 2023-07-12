Жена парализованного Алексея Янина рассказала, как ее сыну по ошибке диагностировали рак

Ни для кого не секрет, что несколько лет назад с Алексеем Яниным произошла трагедия: после обширного инсульта актера парализовало. Теперь он прикован к кровати, а необходимый уход за ним осуществляют сиделка и его супруга Дарья Янина. Однако на этом несчастья для звездной семьи не закончились. В интервью для шоу «Фабрика с Яной Чу» Дарья рассказала, как ее сыну по ошибке поставили страшный диагноз.

После инсульта отца 5-летний мальчик практически перестал ходить и все время падал. Сперва Яниной казалось, что таким поведением наследник пытается привлечь к себе внимание. Однако шло время, а состояние ребенка становилось только хуже.

Когда же Дарья привезла сына в клинику, то, в первую очередь, ему сделали МРТ головного мозга. Изучив результаты обследования, доктор вынес неутешительный вердикт.

«Он сказал, что все очень плохо: либо генетика, либо онкология», — цитирует StarHit новое интервью Дарьи.

После этого звездная мама легла с ребенком в больницу, в которой им пришлось заново пройти все обследования. В это время парализованный Алексей находился дома с сиделкой.

К счастью, опытные специалисты выяснили, что страшные прогнозы предыдущего врача являются ошибочными.

«Нас выписали, знаете, с каким диагнозом? Ни с каким! Видимо, была психосоматика», — резюмировала Дарья.

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