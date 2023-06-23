Деньги собирали всей страной: что произошло после слов жены Янина об отсутствии у него половины мозга

Уже более восьми лет актер Алексей Янин пытается восстановиться после обширного инсульта, от которого едва не погиб. По словам его супруги, врачи совершили ошибку, не положив его сразу на операцию, из-за чего последствия оказались катастрофическими. Исполнитель главных ролей в российских телесериалах остался парализован и буквально лишился половины мозга.

Недавно жена Алексея певица Дарья Клюшникова впервые за долгое время решилась на интервью и рассказала, как сейчас живет артист. Она призналась, что прогресс в реабилитации несомненно есть, но еще предстоит огромное количество работы. При этом вокалистка – единственная, кто ответственен за финансовую сторону лечения, так как родителям Янина негде брать большие деньги, необходимые на лекарства и тренажеры.

Яна Чурикова, беседовавшая с Дарьей, настолько прониклась историей этой семьи, что решила помочь. После выхода интервью в Сети она объявила сбор средств. Люди со всей страны прислали 501 тысячу 500 рублей, чтобы на эти деньги родные актера смогли продолжать заниматься его восстановлением. «Такие цифры, которые, конечно, вдохновляют», - поделилась телеведущая и подчеркнула, что Клюшникова ее ни о чем не просила.

Напомним, что, по словам певицы, Алексей испытывает серьезные проблемы с ощущением времени. Он буквально застрял в возрасте, когда у него случился инсульт, и сейчас не понимает, что взрослеет. Кроме того, у него часто пропадают воспоминания. Он многое забывает, а иногда и путает своих родственников. Например, принимает жену за свою маму.

Ранее Дарья Клюшникова призналась, в каких отношениях находится с парализованным супругом.