Жена ответила поклонникам, которые перепугались за 77-летнего Владимира Преснякова после серьезных операций

Жена 77-летнего артиста Владимира Преснякова Елена рассказала о состоянии музыканта после сообщений о нескольких перенесенных операциях. В начале апреля она заявила, что певцу убрали почку и сделали шунтирование, и теперь ему нужен уход.

Поклонников взволновала эта информация, но вокалистка «Самоцветов» и супруга артиста Елена Преснякова всех успокоила.

«Петрович идет на поправку, у него все хорошо», - сказала она сайту kp.ru.

Певица подтвердила, что Преснякову-старшему «нужно особое внимание». Об окончании музыкальной карьеры и уходе со сцены речи не идет – в этом «нет никакой надобности», подчеркнула вокалистка.

«Это меня журналисты просто подловили, спросили: «А если выбор встанет?» Ну, конечно, мне муж дороже», - добавила солистка группы.

Ранее Преснякова рассказывала, что артист запустил здоровье и вовремя не показывался врачам, несмотря на сахарный диабет. Музыкант продолжал пить одни таблетки, не меняя их раз в полгода. В итоге он посадил почку, ее удалили. Также было проведено шунтирование.

Жена полностью ухаживает за Пресняковым – покупает ему специальное питание. Певица даже задумывалась об уходе из группы, но пока успевает все совмещать.