Жена ответила поклонникам, которые перепугались за 77-летнего Владимира Преснякова после серьезных операций
Жена рассказала, что происходит с 77-летним Владимиром Пресняковым после нескольких операций.
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Жена 77-летнего артиста Владимира Преснякова Елена рассказала о состоянии музыканта после сообщений о нескольких перенесенных операциях. В начале апреля она заявила, что певцу убрали почку и сделали шунтирование, и теперь ему нужен уход.
Поклонников взволновала эта информация, но вокалистка «Самоцветов» и супруга артиста Елена Преснякова всех успокоила.
«Петрович идет на поправку, у него все хорошо», - сказала она сайту kp.ru.
Певица подтвердила, что Преснякову-старшему «нужно особое внимание». Об окончании музыкальной карьеры и уходе со сцены речи не идет – в этом «нет никакой надобности», подчеркнула вокалистка.
«Это меня журналисты просто подловили, спросили: «А если выбор встанет?» Ну, конечно, мне муж дороже», - добавила солистка группы.
Ранее Преснякова рассказывала, что артист запустил здоровье и вовремя не показывался врачам, несмотря на сахарный диабет. Музыкант продолжал пить одни таблетки, не меняя их раз в полгода. В итоге он посадил почку, ее удалили. Также было проведено шунтирование.
Жена полностью ухаживает за Пресняковым – покупает ему специальное питание. Певица даже задумывалась об уходе из группы, но пока успевает все совмещать.