«Почку убрали, шунтирование сделали»: 77-летний Владимир Пресняков перенес несколько серьезных операций

77-летний музыкант Владимир Пресняков перенес несколько серьезных операций. Ему удалили почку и сделали шунтирование – теперь артисту нужен уход.

Об операциях рассказала жена артиста, Елена Преснякова. На ее плечи легла забота о муже.

«Петровичу почку убрали, шунтирование сделали. Питание нужно теперь другое», - сказала она сайту mk.ru.

Пресняков не любит заниматься приготовлением пищи и старается все покупать готовое. Дальше она везет еду супругу.

Проблемы со здоровьем у певца возникли потому, что он вовремя не показывался врачам.

«У Петровича был сахарный диабет, с этим заболеванием нужно постоянно наблюдаться… Он годами пил одни и те же таблетки. Не менял их, как положено, раз в полгода», - пожаловалась Преснякова.

Действия певца привели к тому, что он посадил почку.

В связи с необходимостью ухаживать за мужем Елена Преснякова задумалась об уходе из группы «Самоцветы». Пока она старается все совмещать.

«Если пойму, что стоит выбор, конечно, выберу Петровича», - решила артистка.

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