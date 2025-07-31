Жена Олега Газманова рассказала о работе их 21-летней непубличной дочери
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Жена певца Олега Газманова рассказала, где работает их избегающая публичности дочь. Напомним, что 21-летняя Марианна редко делится подробностями жизни и фотографиями. Оказалось, что девушка давно работает в дизайнерской компании.
Марина Газманова ответила на вопрос о занятиях наследницы в соцсетях.
«Дочь учится быть управленцем на двух языках. И уже давно работает в дизайнерской компании. В следующем году диплом получит», – поделилась супруга артиста.
Марианна, в отличие от отца, никогда не стремилась к творческой карьере. В 2022 году она с золотой медалью окончила элитную частную гимназию, несмотря на сложности при подготовке к ЕГЭ.
Газманова рассказывала, что девушка сильно переживала из-за экзаменов, но в итоге по всем предметам набрала хорошие баллы и получила аттестат с отличием.
После школы дочь Газмановых поступила в МГИМО на факультет международного бизнеса. По словам Марины, предпринимательство увлекло девушку во многом благодаря примеру старшего брата Филиппа Муравьева, основавшего компанию по грузоперевозкам.
Ранее мы писали о том, сколько Олег Газманов заработал на бизнесе.