Жена Олега Газманова рассказала о работе их 21-летней непубличной дочери

Жена певца Олега Газманова рассказала, где работает их избегающая публичности дочь. Напомним, что 21-летняя Марианна редко делится подробностями жизни и фотографиями. Оказалось, что девушка давно работает в дизайнерской компании.

Марина Газманова ответила на вопрос о занятиях наследницы в соцсетях.

«Дочь учится быть управленцем на двух языках. И уже давно работает в дизайнерской компании. В следующем году диплом получит», – поделилась супруга артиста.

Марианна, в отличие от отца, никогда не стремилась к творческой карьере. В 2022 году она с золотой медалью окончила элитную частную гимназию, несмотря на сложности при подготовке к ЕГЭ.

Газманова рассказывала, что девушка сильно переживала из-за экзаменов, но в итоге по всем предметам набрала хорошие баллы и получила аттестат с отличием.

После школы дочь Газмановых поступила в МГИМО на факультет международного бизнеса. По словам Марины, предпринимательство увлекло девушку во многом благодаря примеру старшего брата Филиппа Муравьева, основавшего компанию по грузоперевозкам.

Ранее мы писали о том, сколько Олег Газманов заработал на бизнесе.