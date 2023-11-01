Жена обнищавшего миллионера Лобанова опубликовала кадры его роскошной жизни
© Komsomolskaya Pravda/East News
Жена обнищавшего миллионера Лобанова опубликовала кадры его роскошной жизни, об этом пишет Kp.ru.
Накануне в студии Андрея Малахова появился бизнесмен Андрей Лобанов, который создал один из крупнейших магазинов детских игрушек в России. Мужчина утверждает, что его оставила ни с чем супруга Алиса Лобанова. Якобы, она несколько месяцев опаивала его неизвестными препаратами и отобрала недвижимость вместе с бизнесом.
Впрочем, Алиса Лобанова поспешила опровергнуть слова супруга. Она заявила, что занималась лечением мужа и специально отправляла его в США на сложную операцию, которую сама и оплачивала.
«Мы потратили огромные деньги на то, чтобы продлить ему жизнь благодаря проведенной в Америке операции по замене клапана сердца. Один из лучших кардиохирургов мира сделал ему крайне сложную операцию, мы заплатили за это 180 тысяч долларов», - рассказала она.
Женщина поделилась кадрами, на которых видно, что она находится рядом с мужем в больничной палате.
Кроме того, Лобанов жаловался, что его якобы заперли на вилле в Майами, где он проходил реабилитацию после лечения. Супруга бизнесмена выложила кадры, на которых видно, как мужчина прогуливается по огромной территории виллы с бассейном.
Ранее мы писали о том, что жена обнищавшего бизнесмена Лобанова впервые рассказала о болезни супруга.