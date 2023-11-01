«Я — бомж»: муж бизнесвумен Алисы Лобановой остался без денег

Жена обнищавшего бизнесмена Лобанова впервые рассказала о болезни супруга, об этом пишет Kp.ru.

Накануне в шоу Андрея Малахова миллионер Андрей Лобанов рассказал, что лишился всех денег из-за своей супруги Алисы Лобановой. Телеведущая и бизнесвумен, якобы, пять лет назад начала его опаивать и травить неизвестными веществами. Недавно он почувствовал себя плохо, после чего мужчину увезли лечиться в частную клинику в США.

Лобанов вспоминает, что оказавшись в больнице, он долгое время не мог выбраться оттуда из-за того, что у него отобрали паспорт. Знакомые помогли ему вернуться в Москву, но своего дома у бизнесмена уже нет.

«Я остался без крова, без средств. По сути, я бомж, а ведь был рублевым миллиардером», — рассказал он.

По мнению мужчины, во всем виновата супруга, которая завладела его недвижимостью и бизнесом. Сама же Алиса отвергает любые обвинения в свою сторону, заявляя, что лечила мужа от пагубных зависимостей.

«Я пытаюсь спасти мужа от различных форм зависимого поведения, он лечился у лучших профессоров в России, Америке, Израиле, неоднократно лежал в клиниках. А сегодня из его заболевания сделали шоу. Более того, нам не позволили высказать свое мнение в программе», — объяснила Лобанова.

По словам бизнесвумен, она не может связаться с мужем с 15 сентября, когда он сам улетел в США.

«Мы долго искали его и до сих пор на знаем, где он находится! Малахов превратил семейную драму в шоу. Благодаря программе вскрылся заговор с целью информационной атаки на меня и мою семью», — рассказала Лобанова.

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