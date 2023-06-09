Жена нового возлюбленного Полины Гагариной прокомментировала их союз

Бывшая жена 35-летнего возлюбленного Полины Гагариной, Стаса Микова, ответила на появление пары в сквере.

Об этом сообщает kp.ru.

Полина Гагарина работает со своим возлюбленным около шести лет. Миков работает в танцевальной труппе артистки. Фанаты забили тревогу, ведь новый избранник певицы, как и бывший муж, фотограф Дмитрий Исхаков, ей не ровня.

Напомним, Стас приехал в Москву из Йошкар-Олы и стал частью балета певицы. Однако теперь открылись новые факты — ради союза со звездой он бросил свою бывшую жену, с которой еще в 2019 году выкладывал фотографии.

«Люблю свою жену! Она добрая, красивая, хорошо танцует и вкусно готовит. И дом поддерживает в чистоте, и всегда выслушает, - писал пылкий супруг в 2019 году. А еще с ней весело. Моя любимая, спасибо!» — делился с подписчиками танцор.

Жена Микова — танцовщица Оксана Стратулат — участвовала во многих телевизионных проектах: «Маска», «Аватар», а также была солисткой балета группы «Руки Вверх!».

Пара была вместе до весны 2023 года. У них есть общая квартира и собака по кличке Орландо. Еще в феврале супруга опубликовала фото мужа, которое теперь кажется фанатам пророческим: на нем Миков в толстовке с изображением поп-певицы. Оксана тогда подписала фотокарточку словом «конкурент».

Вскоре пара рассталась, что стало истиной причиной их разрыва — остается догадкой. Известно лишь, что супруг удалил все совместные фотографии. Сама танцовщица написала в своем блоге следующее: «Но последнее, в чем я сейчас нуждаюсь - разговоры о семье. Это личное».

Ранее мы писали, что таролог предсказала скорое расставание Гагариной и ее нового возлюбленного.