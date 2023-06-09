Таролог Абравитова предрекла скорое расставание Полины Гагариной с новым бойфрендом

Недавно стало известно, что певица Полина Гагарина, так и не подтвердившая роман с продюсером Владимиром Чинаевым, вступила в новые романтические отношения. Папарацци заметили ее на прогулке с танцором Станиславом Миковым, который уже долгое время участвует в ее шоу. Официального комментария на этот счет артистка пока не давала, но сомнений у поклонников практически не осталось в том, что ее с солистом балета связывает далеко не дружба.

Известно, что тесно общаться Гагарина и Миков начали только примерно два месяца назад, так как до этого он встречался с другой девушкой. Теперь же он открыто обнимает на публике новую возлюбленную и целует ее в ресторанах. Более того, как сообщают источники, танцор вхож в дом вокалистки и близко знает ее детей от предыдущих браков.

После появления слухов в Сети стали активно обсуждать, насколько серьезны намерения молодых людей и стоит ли ждать через время звездную свадьбу? Судьбу пары решила предсказать таролог Марианна Абравитова. По ее мнению, зацикливаться на этом романе Полины не стоит, так как совсем скоро она решил бросить артиста ради кого-нибудь другого. Эксперт заявила, что исполнительница довольно свободолюбивая натура, которая не будет долго с кем-то одним. Это доказывают все ее распавшиеся союзы.

«Гагарина не семейный человек, наличие мужчины радует ее только очень короткий период времени, потом она чувствует скованность в своей реализации. И сейчас она дорвалась до этой свободы, она просто в полете», - поделилась специалист с изданием «Дни.ру».

Отметим, что подобные мысли высказывала и психолог. При разборе отношений Полины с бывшим мужем, эксперт пришла к выводу, что певица ищет мужчин-отцов, чтобы они ее оберегали. Однако с ними ей быстро становится скучно, и она их поэтому бросает.