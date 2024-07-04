Жена нового возлюбленного Анны Семенович написала в СМИ и сообщила о перемирии с бывшим

Жена нового возлюбленного певицы Анны Семенович Марина написала в СМИ и сообщила, что ее конфликт с Денисом исчерпан. Она пообещала инициировать процесс развода, как только мужчина приедет в Германию.

Об этом сообщает сайт Kp.ru.

«Хочу вам сказать, что с Денисом у нас конфликт исчерпан, разногласий больше нет, по его приезду в Германию мы инициируем процесс развода и дальше каждый пойдет своим путем», - заявила Марина.

Она планирует поддерживать с Денисом хорошие отношения ради общего сына. Все разногласия и претензии экс-партнерам удалось урегулировать.

Семенович подтвердила перемирие и заявила, что «рада» этому. Певица предположила, что предыдущие заявления были сделаны Мариной от эмоций и в порыве обиды.

«Видимо, она не совсем совладала с эмоциями, такое бывает. Я все понимаю», - сказала Семенович и выразила надежду, что бывшие супруги будут соблюдать договоренности. Артистка «по-женски» пожелала Марине личного счастья и пообещала поддерживать Дениса в вопросе, связанном с ребенком.

Денис согласился с Анной и заявил, что ему «хочется сохранять добрые отношения с бывшей супругой ради спокойствия и будущего сына». Он надеется, что Марина не станет предъявлять какие-либо претензии и сможет вести конструктивный диалог «без упреков и некрасивых слов».

Ранее женщина заявляла, что Денис ее бил и пообещал закрыть в психушку и отобрать сына, если жена расскажет прессе о его связях с Семенович. Марина говорила, что на развод еще никто из них не подавал.