«Он меня периодически бил»: обиженная жена раскрыла правду об избраннике Анны Семенович

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович нашла свое счастье с бизнесменом по имени Денис и призналась, что он женат только «по бумагам». При этом официальная супруга мужчины Марина так не считает – она возмущена происходящим и очень обижена на исполнительницу хита «Восточные сказки».

Как оказалось, женщина с сыном постоянно проживают в Германии, а Денис часто бывает по работе в России.

«Муж мне говорил, что летает в Москву по работе. Когда все вскрылось, начал мне угрожать: мол, если я расскажу что-то прессе, он не будет давать нам с ребенком денег и отберет у меня сына. Или вообще закроет меня в психушку», — рассказала Марина в беседе с Kp.ru.

Она подчеркнула, что до недавнего времени не подозревала о наличии у мужа любовницы. Более того, пара до сих пор продолжает проживать в одном доме. Когда правда вскрылась, Денис предложил Марине просто принять ситуацию и объяснил это тем, что так живут многие семьи.

«А про Анну… Он просто всегда в тусовку хотел попасть. Сейчас он должен прилететь к нам в Германию», — добавила Марина.

Она также отметила, что на развод никто не подавал, но после разразившегося скандала Денис якобы предложил разойтись, если ей так будет легче.

«Нашим ребенком он толком не занимался. Это человек-абьюзер. Я жила в постоянном страхе, он меня периодически бил», - призналась жена возлюбленного Семенович.

При этом ранее сама Анна Семенович также прокомментировала скандальную ситуацию и заверила, что Денис давно находится в состоянии бракоразводного процесса. Она показала избранника в своем блоге и подчеркнула, что продолжит строить с ним отношения. Певица также призвала СМИ не рассказывать о том, что она якобы встречается с женатым мужчиной, так как это неправда.