Жена Николая Дроздова сообщила об изменениях в состоянии ведущего

Врачам удалось стабилизировать состояние Николая Дроздова, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

6 октября стало известно, что у телеведущего обнаружили рак. Николая Дроздова экстренно доставили в больницу, однако с операцией врачи решили повременить - несмотря на то, что злокачественную опухоль можно было вырезать, врачи боялись осложнений из-за хронических заболевание ведущего.

Как сообщают журналисты, опасность гипертонической болезни сердца удалось нивелировать. Сейчас Дроздов получает необходимый комплекс лечения против опухоли.

В больнице рядом с Дроздовым находится его жена. Татьяна Петровна рассказала, что у телеведущего все хорошо, лечение идет планово, на данный момент старые болезни не угрожают восстановлению ученого.

Напомним, о проблемах со здоровьем ведущий узнал во время обследования в июле 2023 года. Сначала у Дроздова диагностировали катаракту и глаукому, а после обнаружили опухоль, которая оказалась злокачественной.

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