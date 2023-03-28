Жена Никиты Джигурды Марина Анисина сделала заявление о разводе с шоуменом

В последнее время стало появляться все больше слухов о том, что в браке Никиты Джигурды и Марины Анисиной происходит неладное. Артист на публике появлялся в компании своей подруги Анастасии Волочковой, а перед женой публично за что-то просил прощения в социальных сетях.

Последней каплей стали новости о переезде фигуристки в Турцию вместе с детьми. Злопыхатели обсуждали, что на самом деле звездные супруги больше не живут вместе из-за измен актера со скандальной балериной. Вот только терпеть эти домыслы Марина не пожелала. Она вышла на связь с поклонниками и опровергла скорый развод с мужем. Она заявила, что все у них по-прежнему хорошо, и недоброжелатели не дождутся их разрыва.

«Мы вместе, у нас крепкая и счастливая семья! Никто в Турцию не переезжал. Весь негатив сжигаем мгновенно, даже не старайтесь», - написала Анисина в личном блоге.

Отметим, что слухи о тайном романе Джигурды и Волочковой появляются уже много лет. В основном они основываются на скандальном поведении обоих артистов. Часто их можно заметить в весьма провокационных ситуациях, которые они сами и создают. Однако, по признанию Анастасии, они только хорошие друзья. За 20 лет знакомства они успели изучить друг друга и стать по-настоящему родными, поэтому их не волнует то, что о них думают другие.

По всей видимости, ничего не смущает в этих отношениях и Анисимову, поэтому она не препятствует общению мужа с танцовщицей. Впрочем, даже в опровержение развода фигуристкой поверили не все поклонники. В комментариях под постом они просили ее забрать «папу назад в семью». Но Марина эти отклики от фанатов проигнорировала.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что получает с Джигурдой настоящий экстаз.