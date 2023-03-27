«Мы будем вместе»: Волочкова больно ударила Анисину в борьбе за Никиту Джигурду

Скандальная балерина Анастасия Волочкова в очередной раз заговорила об особых отношениях с близким другом Никитой Джигурдой. Блондинку даже не смущает его законная жена – фигуристка Марина Анисина. На днях экс-прима Большого театра больно уколола женщину.

Пока Анисина обживается с детьми в Турции, куда переехала из Франции, Волочкова проводит время с актером. Многие поклонники были удивлены, что Марина обосновалась в Стамбуле, а не вернулась к мужу в Москву. Некоторые предполагают, что у супругов кризис в отношениях.

На этом фоне признания Анастасии выглядят еще любопытнее. Знаменитости уверяют, что между ними только дружба. Но балерина говорит, что получает с мужчиной настоящий экстаз.

«Мы соседи, мы в одном творческом экстазе, это по-другому не назвать. Когда мы делим одну сцену, люди и смеются, и плачут», – поделилась Волочкова с журналистами.

Артистка отметила, что они с Никитой знакомы уже 20 лет и до сих пор очень тепло относятся друг к другу. Балерина хочет, чтобы они с актером никогда не расставались. Она даже собралась на банкет по случаю дня рождения Джигурды, на котором может появиться его жена Анисина.

«Конечно, мы будем вместе. Просто у нас все спонтанно. Так же 19 января я прилетела с Мальдив и 20 числа на моем дне рождения были все, и Никита был в первых рядах. Так что сегодня, где бы ни был Никита, я буду рядом с ним», — заявила Волочкова.

Пользователи Сети считают, что фигуристке не очень приятно слышать такие высказывания от Анастасии. А некоторые уверены, что балерина специально задела жену друга.

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