Рэпер Natan столкнулся с первыми отменами из-за измены жене с Лерчек

Певица Алсу решила внести изменения в свой концерт в Москве после того, как появились новости об измене рэпера Natan жене с блогершей Лерчек. Исполнитель должен был выйти вместе с коллегой на сцену, но его заменили на Александра Панайотова. Об этом сообщает Kp.ru.

В столице прошел первый большой сольный концерт Алсу после развода с мужем Яном Абрамовым. Решение о расставании они приняли еще в мае 2024 года, и сейчас певица наслаждается новой жизнью. Она погрузилась в карьеру, много путешествует и посещает светские мероприятия.

На концерте Алсу исполнила свои главные хиты, в том числе новую версию песни «Сливки», записанную в 2023 году с Natan. Однако на сцену она пригласила не его, а Панайотова. Свое решение Алсу не объяснила.

«Исполнить со мной этот шедевр хочу пригласить невероятного моего коллегу, вокалиста, певца, замечательного человека – Александра Панайотова», - объявила на концерте певица.

Предположительно, Алсу заменила Natan из-за его интрижки с Лерчек. О ней стало известно после публикации в СМИ видео со съемок проекта «Звезды в джунглях». На кадрах рэпер с блогершей, уединившись, целовались и обнимались.

Ранее Natan впервые высказался об измене жене с Лерчек.