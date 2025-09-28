«Нет никаких сил»: Лолита Милявская приехала на прощание с Кеосаяном и не смогла смотреть на слезы Симоньян

Певица Лолита Милявская посетила церемонию прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном, скончавшимся после девяти месяцев комы. Исполнительница хита «На Титанике» почти сразу покинула траурное мероприятие, так как не смогла смотреть на слезы убитой горем главы RT и жены Кеосаяна Маргариты Симоньян.

На улице Лолиту окружили журналисты, однако она отказалась давать комментарии.

«Смотреть, как плачет одна жена, и как плачет бывшая жена (актриса Алена Хмельницкая -прим. «Страсти»). После этого нет никаких сил что-то говорить. Нет. Упаси Господь пережить смерть близкого», - приводит слова Милявской StarHit.

Певица была одета в черную кожаную куртку и черную юбку-макси. Образ она дополнила шарфом с цветочным принтом. При этом Лолита полностью отказалась от макияжа.

Напомним, Тигран Кеосаян умер 26 сентября в возрасте 59 лет после девяти месяцев комы. У режиссера были проблемы с сердцем — он перенес несколько инфарктов и клиническую смерть.

Церемония прощания прошла 28 сентября в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте в Москве.

Ранее сообщалось, что художник Никас Сафронов назвал неожиданную причину смерти Тиграна Кеосаяна. По его мнению, телеведущий и режиссер слишком много работал, но не успевал восстанавливаться.