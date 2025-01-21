«Скучали?»: экс-солистка «Тату» снялась в корсете и красных перчатках

Певица Лена Катина в черном корсете и красных перчатках снялась в новой фотосессии. Экс-солистка группы «Тату» оправдалась за долгое отсутствие и обещала появляться чаще в соцсетях.

Исполнительница опубликовала в личном микроблоге кадры с новой съемки. 40-летняя звезда позировала в черном наряде с корсетом и длинных красных перчатках. Ей сделали макияж с акцентом на губы и собрали волосы в высокий хвост. Звезда дополнила свой образ массивными украшениями.

«Скучали? Скоро будем видеться чаще, очень много съемок!» – написала певица и сопроводила публикацию своим треком «Маяк».

Подписчики отметили, что Лена прекрасно выглядит. Были комментарии и на английском языке, так как группа «Тату» в свое время приобрела мировую известность. Но некоторые Telegram-каналы указали на то, что фотографии из новой съемки Катиной сильно обработаны с помощью фотошопа.

Звезда не отвечает на негативные комментарии.

Ранее экс-солистка группы «Тату» Лена Катина заявила, что была на вечеринке P. Diddy. Звезда столкнулась с рэпером на концерте MTV Movie Awards, где выступали как артисты из России, так и зарубежные исполнители. Мужчина сам к ним подошел.