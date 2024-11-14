Жена Михаила Ширвиндта заявила о проблемах в браке из-за разницы в возрасте. Анастасия поделилась откровением в личном блоге.

Анастасия младше Михаила на 32 года. Супруга актера считает, что многие пары оправдывают проблемы разницей в возрасте и не хотят их решать. По мнению Анастасии, супругам нужно искать не различия, а сходства и всегда оставаться «любящими людьми».

«При таком объективно сильном различии ты как будто настраиваешься и во всех других категориях искать, в первую очередь, именно разницу, а не схожесть. Ну и оправдывать этой разницей все свои неприятности. Условно: не получается договориться по какому-то важному вопросу? Это не потому, что мы упрямые и не умеем общаться, а потому что априори «такие разные». Что, как вы понимаете, бред и самооправдание», — высказалась знаменитость.

Анастасия добавила: если супруги не будут «плевать друг другу в душу», то это — уже победа.

Также избранница актера признавалась, что стыдилась Михаила: их отношения осуждали не только окружающие, но и родственники.

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