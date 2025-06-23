Жена Мартиросяна сообщила, что ей приходится оправдываться за отказ от алкоголя

Жена Гарика Мартиросяна заявила, что ей приходится оправдываться за отказ от алкоголя. Жанна Левина-Мартиросян прокомментировала инцидент в соцсети.

Жена Гарика решила отказаться от спиртного, чем вызвала неоднозначную реакцию у публики. Многие подозревают ее в беременности и внимательно смотрят на фигуру, желая найти изменения. Знаменитость недоумевает, что ей приходится оправдываться и искать объяснения своему решению.

«Пока я еще на той стадии, когда после моего отказа все незаметно заметно смотрят на мой живот в поисках еще одного человека во мне. Но скоро же наступит тот момент, когда на живот уже никто не будет смотреть, а просто будут думать, что я больная», — высказалась она.

Супруга юмориста предположила, что скоро россияне начнут выдвигать версии о ее болезни, язве желудка или приеме антибиотиков. По словам Жанны, она не понимает, почему отказ от алкоголя открывает «дверь в портал подозрений».

«Переживающий будет сочувственно на меня смотреть и по-дружески похлопывать по моему пожилому хрупкому плечу. А я в этот момент буду думать, как надо правильно ответить на вопрос, почему ты не пьешь, чтобы своим простым ответом «не хочу» не открыть дверь в портал подозрений», — резюмировала знаменитость.

Ранее юморист Гарик Мартиросян заявил, что пока не готов становиться дедушкой. Подробности читайте в этой новости.