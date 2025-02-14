«Муж бабушки»: Гарик Мартиросян заговорил о пополнении в семье

13 февраля юмористу Гарику Мартиросяну исполнился 51 год. Телеведущий состоит в браке с Жанной Левиной, на которой женат с 1998 года. У пары есть дочь Жасмин — в этом году девушке исполнится 21 год. Однако шоумен еще не думает о замужестве наследницы и тем более — о внуках.

Гарик Мартиросян в шутливой форме рассказал о своих ожиданиях от будущего статуса дедушки. Комик признался, что уже готовится стать «мужем бабушки», намекая на желание своей супруги Жанны стать молодой бабушкой. Он даже обдумывает смену имени на «дед Гарольд» ради будущих внуков.

«Готовлюсь стать мужем бабушки… А вообще мы не готовы даже еще к свадьбе дочери, но она очень занятая», — отметил он в эфире программы «Утро.ТНТ».

Он добавил, что свадьба пока откладывается, и пошутил, что следующий «год семьи» они отметят лет через пять.

Отметим, что дочь Гарика Мартиросяна внешне очень похожа на звездного папу. Девушка учится в МГИМО. Дочь резидента Comedy Club отлично владеет английским языком.

Помимо Жасмин, в семье Гарика и Жанны растет 15-летний Даниэль.

Недавно Жанна Левина-Мартиросян рассказала, что никогда не обижается на шутки супруга.