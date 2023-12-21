Жена Марата из сериала «Слово пацана» столкнулась с критикой от его фанаток в Сети

Супругу актера Рузиля Минекаева, ставшего популярным после роли Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», раскритиковали в Сети фанатки мужа. Девушки настолько полюбили экранного героя, что стали нападать на его реальную жену, негативно высказываясь по поводу ее внешности и существования в принципе.

Проект о казанских группировках перевернул жизнь молодого артиста Рузиля, который в одночасье обрел тысячи поклонниц. Некоторые даже не скрывают, что с удовольствием вышли бы замуж за Минекаева, вот только, как оказалось, он уже женат. Его возлюбленную зовут Азиза. Встретились они еще в подростковом возрасте, после чего поженились и теперь воспитывают ребенка.

В отличие от Рузиля, которого фанаты обожают, Азиза вынуждена терпеть бесконечный хейт. В социальных сетях сотни девушек пишут ей, что она не достойна актера, что она выглядит старше него. Находятся и те, кто не разделяет сериал и реальную жизнь. Так, некоторые пользователи мечтают, чтобы Минекаев бросил жену и начал встречаться с Анной Пересильд – его экранной девушкой Айгуль.

Ранее стало известно, что финальная серия «Слова пацана» отличается от опубликованной в Сети версии.