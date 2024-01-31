«Жена мафиози»: Анна Седокова повторила образ в стиле эстетики Mob wife

Певица Анна Седокова опубликовала в соцсети фото, на котором она повторила образ в стиле эстетики Mob wife («жена мафиози»). Об этом сообщает Газета.Ru.

Анна Седокова надела леопардовую короткую шубу, черную рубашку и широкие брюки в тон. Певица дополнила свой образ черной сумкой и кольцом с бриллиантами. Также Седокова распустила кудрявые волосы и сделала нюдовый макияж.

«Это я сегодня в 7 утра возвращаюсь со студии домой», — написала певица.

Напомним, наряды эстетики Mob wife («жена мафиози») стали новым трендом в 2024 году. Соответствующий стиль пришел на смену «славянскому шику». Стиль Mob wife вдохновлен фильмами с супругами криминальных авторитетов — Кармелой Сопрано, Адрианой Ла Серва, Эльвирой Хэнкок и Карен Хилл. Последовательницы модного течения носят шубы, платья с анималистичным принтом и массивные золотые украшения. Они предпочитают ярко-красную помаду и небрежные укладки.

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