«Мода будет умной»: названы главные тренды 2024 года

2023 год принес множество тенденций, которые останутся с нами на долгие годы. Однако мода не останавливается в развитии и предлагает новые тренды. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» дизайнер Наз Маер рассказал, что будет модно в 2024 году.

Экологичность

«В 2024 году экологичность выходит на первый план, так как дизайнеры все чаще задумываются про этичность потребления. Модные дома используют экологичные материалы, гуманные методы производства», — высказался эксперт.

Одежда с технологическим уклоном

Пересечение моды и технологий расширяется, и это приводит к появлению не только стильной одежды, но и функциональной. Умные ткани, светодиодные акценты и интегрированные технологии превращают одежду в интерактивные произведения искусства.

«Представьте себе одежду, которая меняет цвет в зависимости от вашего настроения, или терморегулирующие ткани, адаптирующиеся к условиям окружающей среды. В 2024 году мода будет настолько же умной, насколько и стильной», — считает дизайнер.

Ностальгия

Дизайнеры черпают вдохновение из прошлого, создавая современные вещи. От гранжа 90-х до богемных настроений 70-х — мода 2024 года представляет собой сочетание старого и нового.

«Ожидайте увидеть обновленную классику и кивки в сторону культовых стилей разных десятилетий, свежий взгляд на вечную моду», — высказался Наз.

Гендерно-нейтральная одежда

В 2024 году большое распространение получат гендерно-свободные модели, силуэты унисекс и размытые границы между мужской и женской одеждой.

Смелые принты и узоры

Будьте готовы заявить о себе с помощью ярких принтов и смелых узоров. В 2024 году вы можете позволить себе гораздо больше свободы и продемонстрировать свой уникальный стиль.

Эстетика утилитарности

«Практичность сочетается со стилем благодаря появлению эстетики утилитарности. Функциональные карманы, прочные ткани и вещи, вдохновленные рабочей одеждой, выходят на первый план. Модный ландшафт принимает идею о том, что стиль не должен идти на компромисс с функциональностью, порождая тенденцию, которая органично сочетает форму и функцию», — высказался дизайнер.

Магия монохрома

Простота органично соседствует с шиком и яркость в виде монохромных нарядов. Они излучают изысканность и элегантность. Чистые линии и минимализм создают мощный и шикарный образ, который выдерживает испытание временем.