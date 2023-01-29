Жена Лифанова впервые сделала честное заявление о своих изменах супругу

Игорь Лифанов не привык раскрывать подробности своей личной жизни, поэтому злые языки частенько пытаются его обсудить. Недавно появился слух, что молодая жена начала изменять актеру.

Напомним, что Лифанов женился в 2011 году на студентке из Севастополя Елене Косенко. С ней у него родилась дочь Алиса.

На фоне обсуждений Елена Лифанова решила сделать заявление. По ее словам, слухам поспособствовала отвергнутая артистом поклонница. Это просто месть, считает Лифанова.

Также Елена добавила, что сейчас отдыхает с супругом и дочкой. На обидчицу она зла не держит, а слухи игнорирует.

Ранее мы писали, «как была портовой проституткой, так и осталась»: жена Лифанова поймана на изменах с его крестником.