Жена Курбана Омарова жалеет, что не может познакомиться с его дочкой от Бородиной

Жена Курбана Омарова жалеет, что не может познакомиться с его дочкой от Ксении Бородиной. Валерия высказалась о конфликте экс-супругов в соцсети.

Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись, не сумев сохранить дружеские отношения. По словам телеведущей, бизнесмен не интересуется дочкой и не помогает в ее воспитании. Кроме того, Бородина не раз говорила, что против знакомства Теоны с новой женой Курбана. Валерия сожалеет из-за этого. При этом девушка не унывает и верит, что ее встреча с Теоной произойдет «в свое время». По словам Валерии, они с Омаровым зависят от обстоятельств.

«Не все происходит так, как хотел бы Курбан. Он человек слова и придерживается договоренностей. Всему свое время, я ни на чем не настаиваю. Главное, что Курбан при любой возможности видится с дочерью, а в дни, когда он не может этого сделать, они созваниваются», — высказалась жена бизнесмена.

Ранее сообщалось, что Курбан Омаров встретился с дочерью от Ксении Бородиной после публичных обвинений. Подробности читайте в этой новости.

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