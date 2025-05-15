Жена Курбана Омарова Валерия рассекретила библейское имя сына

Бизнесмен Курбан Омаров и его жена Валерия рассекретили имя сына. Супруги назвали мальчика библейским именем Адам.

Валерия впервые стала мамой 1 февраля. Радостным событием она поделилась в личном блоге, однако не стала раскрывать имя новорожденного. Только спустя несколько месяцев она решила рассказать, как они с Омаровым называют кроху.

«У нас было, кажется, несколько имен, но пришли они сразу, то есть я нисколько не гадала, не сомневалась. Мы выбирали между Аланом и Адамом. В итоге остановились на Адаме», - рассказала супругу Курбана.

По словам Валерии, с первых дней беременности она обращалась к ребенку по имени. И хоть раньше она хотела девочку, сейчас она нисколько не жалеет, что стала мамой мальчика.

Напомним, что для девушки это первый ребенок, а вот для Омарова уже третий. У него также есть дочь Теона и сын Омар.

Ранее Курбан Омаров признался, что ездил в ДНР.