Жена Курбана Омарова Валерия рассекретила библейское имя сына
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Бизнесмен Курбан Омаров и его жена Валерия рассекретили имя сына. Супруги назвали мальчика библейским именем Адам.
Валерия впервые стала мамой 1 февраля. Радостным событием она поделилась в личном блоге, однако не стала раскрывать имя новорожденного. Только спустя несколько месяцев она решила рассказать, как они с Омаровым называют кроху.
«У нас было, кажется, несколько имен, но пришли они сразу, то есть я нисколько не гадала, не сомневалась. Мы выбирали между Аланом и Адамом. В итоге остановились на Адаме», - рассказала супругу Курбана.
По словам Валерии, с первых дней беременности она обращалась к ребенку по имени. И хоть раньше она хотела девочку, сейчас она нисколько не жалеет, что стала мамой мальчика.
Напомним, что для девушки это первый ребенок, а вот для Омарова уже третий. У него также есть дочь Теона и сын Омар.
Ранее Курбан Омаров признался, что ездил в ДНР.