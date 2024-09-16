Жена Курбана Омарова рассказала, как она смогла изменить бизнесмена

Жена предпринимателя Курбана Омарова Валерия рассказала, как ей удалось изменить его. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

По словам девушки, секрет кроется в хорошем отношении, благодаря которому супруг чувствует себя рядом с избранницей в безопасности.

«Хорошее отношение всегда нас меняет. Когда о тебе заботятся и любят, ты не будешь грубым, резким или черствым. Главное — раскрыть своего партнера с правильной стороны, ведь у каждого из нас есть свои темные стороны. Я всегда говорю Курбану: "Для меня самое важное — чтобы счастлив был ты". И когда человек чувствует себя в безопасности, понимает, что его личные границы уважаются, он начинает меняться и отдавать в десять раз больше», — рассказала блогерша.

Напомним, Курбан Омаров состоит в отношениях с Валерией с 2022 года. В феврале минувшего года бизнесмен сделал предложение возлюбленной. В ноябре предприниматель спровоцировал слухи о пополнении в семье. Он разместил снимок, на котором был изображен с возлюбленной на вечеринке, напоминающей гендер-пати. На снимке мужчина положил одну руку на талию Валерии, а другую держал на ее животе.

В августе 2024-го Валерия объявила о беременности.

Ранее мы писали, что Курбан Омаров вышел в свет с беременной женой.